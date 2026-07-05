BOLZANO. Con un gesto di vera solidarietà l'associazione Il Papavero ha donato due biciclette elettriche alle infermiere territoriali rimaste vittime di un odioso furto. I ladri avevano lasciato a piedi il personale sanitario che si occupa delle visite domiciliari, somministrando terapie a malati cronici e pazienti in cure palliative.

Nel fine settimana tra il 20 e il 21 giugno, i malviventi hanno rubato sei delle nove e-bike in dotazione agli infermieri, parcheggiate negli stalli di piazza Wilhelm Alexander Loew Cadonna, davanti al distretto sanitario San Quirino. Quattro biciclette sono state rubate, mentre altre due sono state danneggiate e rese inutilizzabili. In tutto, sei operatori su nove sono rimasti senza mezzo, con pesanti ripercussioni su un servizio sanitario essenziale.

Senza le biciclette, le infermiere territoriali sono state costrette a spostarsi con i mezzi pubblici, trasportando sulle spalle il materiale necessario per le visite, oppure a utilizzare l'auto, affrontando traffico e difficoltà nel trovare parcheggio.

La situazione è stata risolta anche grazie al contributo dell'associazione Il Papavero, che ha donato due nuove biciclette elettriche. Altre quattro sono state recuperate dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige da altre sedi.

«Per la verità le due biciclette le avevamo già comprate e la consegna era programmata in questo periodo, abbiamo anticipato i tempi», spiega Mara Zussa, presidente dell'associazione.

Un gesto che prosegue un impegno iniziato da tempo. «Con quelle consegnate in questi giorni sono complessivamente sei le e-bike donate dal 2015 a oggi agli infermieri territoriali. La nostra finalità è migliorare le condizioni di vita dei malati ma anche degli operatori che li assistono», aggiunge Mara Zussa.

Per chi ogni giorno deve raggiungere i pazienti in città, una bicicletta elettrica rappresenta infatti uno strumento prezioso, capace di rendere più rapidi gli spostamenti e ridurre i disagi legati al traffico e alla ricerca di un parcheggio.