BOLZANO. È indagato per omicidio stradale l’autista del furgone che ha travolto e ucciso Jamila Khatun, la bambina di neanche quattro anni investita davanti al Waltherpark. Per il conducente è prevista anche la sospensione della patente.

Il furgone si trovava in un’area interdetta al traffico, dove era entrato per effettuare un’operazione di carico e scarico. L’accesso autorizzato per le consegne avviene invece dal tunnel di via Mayr Nusser.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona per ricostruire la dinamica. Il conducente, negativo ai test per alcol e droghe, sarà interrogato.

Intanto la comunità bengalese di Bolzano ha organizzato una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Jamila.