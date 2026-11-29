BOLZANO. Il Black Friday tira la corsa ai regali di Natale. I negozi al dettaglio, alle prese con una crisi strutturale, si devono adeguare per forza di cose. Basti ricordare che negli ultimi dieci anni in provincia di Bolzano hanno chiuso i battenti 160 attività commerciali, la stragrande maggioranza delle quali nel capoluogo.

Mirco Benetello, direttore di Confesercenti, e Thomas Rizzolli, presidente mandamentale dell'Unione di Bolzano città, hanno un pensiero comune: «È diventata l'ennesima iniziativa di marketing con sconti, dove i piccoli si devono adeguare alle strategie dei grandi player per non rischiare di essere tagliati fuori. Per non parlare dell'e-commerce».

«Sono anche commerciante – spiega Rizzolli – e mi piace fidelizzare diversamente la clientela, ma anche io, ieri, ho approfittato per varie cose degli sconti del venerdì nero».

Centro affollato con il Mercatino

In centro città si è visto un bel movimento nei negozi e nelle strade, complice l'apertura del Mercatino di Natale. Il Black Friday, importato dagli Usa, continua a fare centro. C'è chi si affida al solo venerdì, chi allunga alla Black week, al Black weekend e chi va avanti ancora.

«Il Black Friday è sempre meno un venerdì e sempre più un mese di shopping – dice Benetello –. Le promozioni partite da fine ottobre in tutta Italia hanno già generato un giro d'affari stimato in circa 3 miliardi di euro, cui dovrebbero aggiungersi altri 3 miliardi di spesa tra venerdì 27 novembre e il Cyber Monday di lunedì 30 novembre, per un totale di circa 6 miliardi di euro. Resta altissimo anche l'interesse per il "vero" Black: oltre 8 consumatori su 10 (82,5%) si sono dichiarati intenzionati ad acquistare, il 44,6% sicuramente e il 37,9% probabilmente».

Le due facce delle promozioni

Il presidente dell'Unione commercio turismo servizi Alto Adige, Philipp Moser, parla di un'opportunità che presenta due facce: aumenta l'affluenza nei negozi e sostiene le vendite, ma non deve compromettere la redditività del Natale.

«Il Black Friday non è più una singola giornata di sconti, ma si è ormai trasformato in un'intera settimana di promozioni. Per molte aziende rappresenta una preziosa occasione per incrementare le vendite in un mese, novembre, caratterizzato da consumi più contenuti. Allo stesso tempo, però, questa iniziativa comporta anche dei rischi per l'imminente stagione degli acquisti natalizi».

L'Unione sottolinea quindi sia le opportunità economiche sia le criticità legate al fenomeno. La spesa media prevista in Italia è di 262 euro. In cima alla lista degli acquisti figurano l'abbigliamento (56,2 per cento) e i prodotti elettronici (53,5 per cento).

Il rischio per i margini di dicembre

«Numerosi negozi si sono ormai adeguati a questa evoluzione e sfruttano consapevolmente l'iniziativa come parte integrante della propria strategia commerciale. Ma c'è anche il rovescio della medaglia: il 70% di chi acquista durante il Black Friday approfitta delle promozioni anche per anticipare i regali di Natale, rispetto al 66,7% dell'anno scorso. È proprio su questo aspetto che occorre riflettere. Una parte degli acquisti natalizi viene anticipata, spesso approfittando di sconti consistenti. Il rischio è che a dicembre vengano a mancare vendite a prezzo pieno, con una conseguente pressione sui margini di guadagno delle imprese».