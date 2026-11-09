BOLZANO. È tornata la corrente elettrica a Bolzano dopo il blackout che nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 novembre 2026, ha interessato diverse zone della città. L’interruzione dell’energia ha provocato disagi alla circolazione, con alcuni semafori rimasti spenti, e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per ascensori bloccati.

Tra le zone interessate anche via Resia, dove la corrente è mancata per circa cinque minuti, attorno alle 15.15, prima del ripristino del servizio.

Problemi anche a Palazzo Widmann, sede della Provincia autonoma di Bolzano, dove è scattato un allarme e tutte le persone presenti sono uscite dall’edificio. L’episodio si è verificato in concomitanza con i disagi provocati dal blackout.

La situazione elettrica risulta ora rientrata, ma restano da chiarire le cause dell’interruzione e l’effettiva estensione del guasto. Da verificare anche le circostanze che hanno determinato l’attivazione dell’allarme a Palazzo Widmann.

Secondo quanto segnalato da Edyna, interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica sono state registrate anche in altre zone dell'Alto Adige, in particolare nell'area di Passo Giovo, a Ortisei, San Michele e Caldaro. I disservizi hanno quindi interessato non soltanto il capoluogo, ma anche diverse località della provincia.