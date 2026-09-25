BOLZANO. Nuovo servizio straordinario ad “Alto Impatto” ieri, giovedì 24 settembre, a Bolzano. L'operazione, disposta dal questore Giuseppe Ferrari, ha visto impegnati Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto all'illegalità diffusa. I controlli si sono concentrati soprattutto nella zona del Virgolo, dove nei giorni precedenti erano state segnalate situazioni di degrado.

In via del Calvario gli agenti hanno controllato un cittadino marocchino di 31 anni, richiedente asilo e con precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti. Secondo quanto riferito dalla Questura, l'uomo si sarebbe mostrato insofferente al controllo ed è stato quindi sottoposto a perquisizione personale.

Gli agenti hanno trovato, nascosti nelle parti intime, circa 30 grammi di hashish e tre pastiglie di Rivotril, poi sequestrati. Al termine degli accertamenti il 31enne è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per inosservanza del foglio di via dal Comune di Bolzano.

Nel corso dell'operazione sono state denunciate per inosservanza del foglio di via anche altre due persone: una cittadina italiana di 35 anni e un cittadino marocchino, anche lui di 35 anni. Il bilancio complessivo del servizio è di 128 persone identificate e 15 veicoli controllati.