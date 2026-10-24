CALDARO. Il consigliere provinciale ed ex comandante degli Schützen Jürgen Wirth Anderlan interviene a difesa dei giovani dell’Aktverein Kaltern, al centro di un blitz dei carabinieri contro l’estrema destra sudtirolese. «Non si può davvero essere più ridicoli. Questa mattina a Caldaro un elicottero ha sorvolato la zona per 45 minuti, mentre l’Europa viene demolita e saccheggiata da estremisti di sinistra, mentre gli stranieri godono di totale impunità a casa nostra», dice Wirth Anderlan all’Ansa.

Sul web circolano diverse fotografie che mostrano il politico insieme a esponenti dell’Aktverein Kaltern. «Dovremmo occuparci dei veri problemi che non arrivano dalla gente del posto, ma principalmente da persone che vengono da fuori», prosegue il consigliere provinciale.

Secondo l’esponente della lista Jwa, «l’unico reato che, a quanto pare, avrebbero commesso è quello di aver rubato un cartello stradale dei carabinieri. Se questi sono i problemi dei nostri tempi, allora chiedo se tutti sono diventati completamente matti».

Wirth Anderlan afferma inoltre che nel suo paese, Caldaro, nessuno ha mai sentito parlare dell’altro gruppo, gli Snusboys-Koltern. Come già sostenuto pochi giorni fa in un’interrogazione provinciale, il consigliere ribadisce che l’Aktverein non avrebbe nulla a che fare con gli imbrattamenti in paese. «Sono accuse che non stanno in piedi», conclude.