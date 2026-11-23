BOLZANO. Venti donne pronte ad assumere incarichi nei consigli di amministrazione e negli organismi direttivi di imprese e organizzazioni. Si è conclusa con la consegna dei certificati, venerdì 20 novembre alla Camera di commercio di Bolzano, la quindicesima edizione del corso dedicato alle aspiranti consigliere di amministrazione, promosso per favorire una maggiore presenza femminile nei ruoli decisionali.

L'iniziativa è organizzata dalla Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne, dal Servizio donna della Provincia di Bolzano e dal WIFI della Camera di commercio. Il percorso comprende dieci moduli formativi che affrontano gli aspetti giuridici, l'analisi dei bilanci, la comunicazione, il self-marketing e la gestione delle riunioni. Previsto anche un programma individuale di mentoring.

«Con questo corso rafforziamo non solo la preparazione professionale delle donne, ma anche la loro fiducia in sé stesse e la rete di contatti», ha sottolineato Ulrike Oberhammer, presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità. Le venti partecipanti, ha aggiunto, portano competenze ed esperienze preziose e dimostrano di essere pronte ad assumere responsabilità negli organi decisionali.

Anche Alfred Aberer, segretario generale della Camera di commercio di Bolzano, ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa per rafforzare il ruolo femminile nell'economia. Il corso offre strumenti concreti per affrontare decisioni strategiche nelle aziende e nelle organizzazioni, valorizzando il contributo delle donne nelle posizioni di responsabilità.