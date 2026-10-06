BOLZANO. Rafforzare lo sport di base e associativo e mettere a disposizione della città impianti più moderni. È l’obiettivo illustrato durante la seduta straordinaria della Giunta provinciale con il Comune di Bolzano, dedicata anche agli investimenti già finanziati e a quelli ancora in fase di programmazione.

Il progetto più rilevante riguarda il nuovo palazzetto del nuoto a Maso della Pieve, sostenuto con circa 22,5 milioni di euro di fondi provinciali. La struttura comprenderà una vasca principale da 50 metri, una seconda vasca, tribune e spogliatoi. Sarà il primo impianto coperto dell’Alto Adige con una piscina di dimensioni olimpiche e potrà essere utilizzato sia dalle società e dagli atleti agonisti sia dagli sportivi amatoriali.

Quasi 10 milioni di euro sono invece destinati all’ampliamento della Sparkasse Arena, dove sono previsti una seconda pista di ghiaccio e nuovi spazi per atleti e pubblico. Interventi anche allo stadio Europa di via Resia, con il rinnovo del terreno di gioco per garantire la prosecuzione delle attività e dei campionati di calcio e rugby.

Tra i progetti discussi c’è infine la ristrutturazione del pattinodromo di via Genova, destinato a diventare un impianto polivalente: sport sul ghiaccio durante l'inverno e pattinaggio a rotelle e in linea negli altri periodi dell’anno. «Vogliamo facilitare l’accesso allo sport e all’attività fisica al maggior numero possibile di persone», ha sottolineato l’assessore provinciale Peter Brunner, indicando soprattutto bambini, giovani e famiglie tra i destinatari del potenziamento dell’offerta.