BOLZANO. Tre giorni tra lezioni, esercitazioni e simulazioni per scoprire da vicino il lavoro negli ospedali altoatesini. Sono stati 25 gli studenti e le studentesse di medicina che hanno partecipato alla Summer School organizzata dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige dal 14 al 16 settembre alla Casa Kolping di Bolzano.

Il programma ha attraversato numerose specialità: dall’infettivologia alla pediatria, dall’ematologia alle dipendenze, dalla medicina generale fino a chirurgia, dermatologia e urologia. Lavorando in piccoli gruppi, i partecipanti si sono esercitati nell’esame clinico ed ecografico delle articolazioni, nell’ecografia dell’addome e nelle procedure da seguire durante le emergenze. A conclusione è stato proposto un caso clinico che ha collegato fase preospedaliera, pronto soccorso e radiologia.

Spazio anche alle opportunità professionali dopo la laurea, con informazioni sulla formazione specialistica, sui dottorati di ricerca e sul riconoscimento dei titoli di studio. Alla tavola rotonda conclusiva hanno partecipato il direttore di dipartimento Michael Mayr, il direttore generale Christian Kofler e il direttore sanitario Josef Widmann, rispondendo alle domande degli aspiranti medici.

Kofler ha sottolineato la competitività dell’Azienda sanitaria rispetto alle realtà italiane e dei Paesi confinanti, ricordando le possibilità di formazione, ricerca e crescita professionale, oltre alle misure per conciliare lavoro e vita privata. Per Michael Mian, direttore del Servizio Innovazione, Ricerca e Formazione, il confronto diretto permette ai giovani di conoscere in modo autentico la quotidianità sanitaria e di considerare l’Alto Adige come un luogo attrattivo nel quale lavorare e vivere.