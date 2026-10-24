BOLZANO. Applausi, emozioni, lacrime di gioia e il tradizionale lancio dei tocchi. È stata una giornata speciale per 366 neolaureati della Libera Università di Bolzano, che oggi, sabato 24 ottobre, hanno festeggiato la conclusione degli studi nell’Aula Magna del campus cittadino, accompagnati da familiari, amici e docenti.

Complessivamente, nell’ultimo anno accademico sono stati 731 gli studenti che hanno conseguito il titolo universitario nelle Facoltà di Ingegneria, Economia, Design e Arti e Scienze agrarie, ambientali e alimentari. Circa la metà ha partecipato personalmente alla cerimonia di consegna dei diplomi, alla presenza del rettore Alex Weissensteiner, dei presidi e dei docenti responsabili dei corsi.

La giornata è stata articolata in tre cerimonie. Alle 10.30 hanno aperto i festeggiamenti i laureati della Facoltà di Economia, seguiti dagli studenti dei corsi magistrali e di dottorato di Economia, Design e Arti e Scienze agrarie, ambientali e alimentari. Nel pomeriggio, alle 15.30, la cerimonia dedicata alla Facoltà di Ingegneria.

Nel suo intervento, il rettore Alex Weissensteiner si è congratulato con i neolaureati, ricordando che l’università non rappresenta soltanto un luogo di formazione professionale, ma anche uno spazio di crescita personale. «Altrettanto preziose sono le amicizie e le reti di relazioni che nascono qui e che accompagneranno molti di loro ben oltre gli anni dell’università», ha sottolineato.

A rendere ancora più coinvolgente la giornata sono stati i sorrisi, gli abbracci e il lancio dei tocchi nell’Aula Magna, simbolo della conclusione di un percorso di studi e dell’inizio di una nuova fase della vita.