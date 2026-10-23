BOLZANO. Sono 90 i nuovi maestri di sci che il 22 ottobre hanno ricevuto il diploma al termine del percorso formativo pluriennale. La cerimonia si è svolta alla Casa Walther di Bolzano, alla presenza dell'assessore provinciale al Turismo Luis Walcher, del presidente del Collegio professionale provinciale dei maestri di sci Robert Demetz e dei responsabili tecnici delle tre discipline.

Nel dettaglio, i diplomati sono 72 maestri di sci alpino, tra cui 30 donne, 10 maestri di snowboard, di cui 2 donne, e 8 maestri di sci di fondo, tra cui 3 donne. Complessivamente sono quindi 35 le donne che hanno concluso con successo il percorso di formazione.

«I nostri maestri di sci non trasmettono solo la gioia degli sport invernali: sono sinonimo di competenza specialistica, professionalità e qualità, valori per cui la nostra provincia è famosa. Sono quindi importanti ambasciatori dell'Alto Adige», ha sottolineato l'assessore Luis Walcher, congratulandosi con tutti i diplomati.

La consegna dei diplomi, iniziata alle 17, ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di preparazione durato diversi anni, celebrato in un clima di festa insieme ai rappresentanti delle tre discipline degli sport invernali.