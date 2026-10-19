BOLZANO. Sapere a che punto è il proprio percorso di cura al Pronto soccorso, dalla prima visita agli accertamenti diagnostici, senza dover chiedere continuamente informazioni al personale sanitario. È l'obiettivo di SaniTrack, la nuova applicazione che sarà sperimentata da martedì 20 ottobre all'ospedale provinciale di Bolzano. Il servizio permetterà ai pazienti e ai loro familiari di seguire in tempo reale le diverse fasi dell'assistenza, anche a distanza.

Il funzionamento è semplice: ai pazienti con codice di triage di urgenza minore verrà fornito un codice QR da scansionare con il proprio smartphone. L'applicazione mostrerà l'avanzamento del percorso, dal triage alla visita, fino agli esami e alla conclusione dell'assistenza. Nessun dato sanitario verrà condiviso, ma soltanto le informazioni relative allo stato del percorso. Dopo la sperimentazione a Bolzano, il servizio potrebbe essere esteso agli altri Pronto soccorso altoatesini.

«Una buona assistenza sanitaria significa non solo garantire le cure mediche, ma anche accompagnare e informare le persone», sottolinea l'assessore provinciale alla Salute Hubert Messner. Per il direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria, Luca Armanaschi, l'app renderà più comprensibili anche le attività che si svolgono dietro le quinte. Una precisazione, però, è fondamentale: SaniTrack non riduce i tempi di attesa, ma permette di affrontarli con maggiore consapevolezza e meno incertezza.

Tra gli obiettivi c'è anche quello di alleggerire il lavoro degli operatori sanitari, spesso chiamati a rispondere a ripetute richieste di aggiornamento. Lo sottolinea Tiziano Garbin, coordinatore tecnico-assistenziale del Pronto soccorso bolzanino, secondo cui il nuovo strumento potrà contribuire a ridurre pressioni e stress sul personale. L'applicazione non sostituirà comunque il rapporto diretto tra pazienti e operatori.