BOLZANO. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bolzano hanno arrestato un cittadino tunisino con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, ricettazione e violazione delle misure di prevenzione. L'uomo, senza fissa dimora e già destinatario di un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Bolzano, è stato individuato al termine di un'attività investigativa durata diverse settimane.

I militari lo hanno seguito durante un servizio di osservazione fino a uno scantinato nel quartiere Europa-Novacella, utilizzato come base logistica. All'alba è scattata la perquisizione, che ha portato al sequestro di 210 grammi di cocainagià suddivisa in dosi, 16 grammi di hashish, un bilancino di precisione con tracce di stupefacente e denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio.

Le analisi effettuate dal laboratorio specializzato dell'Arma hanno accertato che dalla cocaina sequestrata sarebbe stato possibile ricavare oltre 3.600 dosi destinate al mercato locale.

Durante gli accertamenti i Carabinieri hanno inoltre trovato due telefoni cellulari risultati rubati, circostanza che ha fatto scattare anche la denuncia per ricettazione. Dagli approfondimenti è emerso inoltre che l'uomo aveva violato il foglio di via obbligatorio che gli vietava il ritorno nel comune di Bolzano.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito nel carcere di Bolzano, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità condotte quotidianamente dal Comando Provinciale dei Carabinieri.