BOLZANO. Offerte in sala, al telefono da Germania e Francia e online dagli Stati Uniti e dal Giappone. Si è chiusa alle 17 di sabato 28 novembre 2026 la prima sessione della 50ª asta di Bozner Kunstauktionen, ospitata a Castel Mareccio. Il direttore della casa d’aste, Stefano Consolati, ha annunciato che le due sculture di Tomonori Toyofuku, battute a 9 mila euro, andranno a Tokyo.

Nel design il prezzo più alto è stato raggiunto dal servizio di posate in argento per otto persone disegnato nel 1977 da Carlo Scarpa, aggiudicato a 10 mila euro. Le sei sedie «Pigreco» di Tobia e Afra Scarpa sono state battute a 4 mila euro. Nella sezione dedicata all’illuminazione, le applique di Massimo Vignelli hanno raggiunto i 4.500 euro e le cinque lampade da parete di Max Ingrand i 3 mila.

Tra dipinti e opere su carta, un acrilico di Schmid è passato dalla stima iniziale di 3 mila euro a 9.200 euro. Le opere di Piero Dorazio e Claudio Olivieri sono state aggiudicate a 7.200 euro ciascuna. La litografia «L’Ecuyère» di Pablo Picasso e la «Figura di donna» di Giovanni Boldini hanno raggiunto entrambe i 3.500 euro. La «Combustione 3» di Alberto Burri è stata battuta a 3.400 euro.

Tra i gioielli d’artista, la spilla di Toyofuku ha raggiunto i 7 mila euro e gli orecchini in bronzo patinato di Claude Lalanne i 4.200 euro. Nel secondo catalogo figura la collezione dell’architetto Heinrich von Ferstel, con una rara onorificenza cinese di inizio Novecento per la quale erano già arrivate richieste dalla Cina. Le opere aggiudicate potranno essere ritirate fino al 20 dicembre 2026.

(nella foto, “Tre modelle” di Christan Hess, 1932, tra le opere all’asta)