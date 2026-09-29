AGGIORNAMENTO ore 12.45 La piccola purtroppo è deceduta all’ospedale di Bolzano, dove era ricoverata in rianimazione dopo essere giunta in gravissime condizioni. Il decesso nella tarda mattinata.





BOLZANO. Grave incidente questa mattina, martedì 29 settembre, in via Garibaldi. Attorno alle 10.30 una bambina di 5 anni è stata travolta da un furgoncino nei pressi della fermata dell’autobus, davanti a uno degli accessi del WaltherPark.

L’impatto è stato particolarmente violento. La bambina è stata soccorsa immediatamente e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata presa in carico dai sanitari. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, con il Nucleo Infortunistica impegnato nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. Sul posto anche la polizia.

L'incidente vicino alla fermata dell'autobus, davanti al WaltherPark. Al lavoro per la ricostruzione della dinamica il Nucleo infortunistica della Polizia locale guidato da Diego Paternoster (video di Ermanno Amedei)

Ancora da chiarire l’esatta sequenza dei fatti e le circostanze in cui è avvenuto l’impatto. Gli accertamenti dovranno stabilire la posizione della bambina e del furgoncino e ricostruire quanto accaduto nei pressi della fermata del bus.