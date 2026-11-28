BOLZANO. Quasi 67 mila addetti in più nell'arco di dieci anni e una crescita dell'occupazione che viaggia a un ritmo doppio rispetto alla media nazionale. La provincia di Bolzano si colloca al quarto posto in Italia per incremento percentuale degli addetti tra il 2014 e il 2024, con un aumento del 34,7%, contro il 17,2% nazionale. È quanto emerge dall'analisi dell'Area Studi e Ricerche della Cna, realizzata su dati Istat.

L'Alto Adige si posiziona alle spalle soltanto di Milano (+43,2%), Caserta (+39%) e Napoli (+36,4%). Positivo anche il bilancio sul fronte delle imprese attive: Bolzano occupa il tredicesimo posto nella graduatoria nazionale, con una crescita del 12,2%, superiore alla media italiana dell'8,9%.

Buoni risultati anche per il Trentino, dove gli addetti sono aumentati del 19,2%, dato che colloca la provincia di Trento al ventiduesimo posto nazionale. Più contenuta la crescita delle imprese attive, pari all'8,7%, leggermente inferiore alla media italiana.

«La crescita dell'occupazione rappresenta soltanto una parte della sfida che attende il sistema economico regionale», sottolinea Cristiano Cantisani, presidente di Cna Trentino Alto Adige, indicando nella produttività la priorità dei prossimi anni. L'obiettivo è generare maggiore valore aggiunto, aumentare gli stipendi e migliorare le condizioni lavorative.

Per affrontare la crescente carenza di personale, secondo Cantisani, occorre investire nella digitalizzazione, nell'intelligenza artificiale, nella formazione e nelle nuove tecnologie, migliorando l'organizzazione aziendale senza necessariamente aumentare le ore lavorate.

La Cna chiede inoltre interventi concreti a sostegno delle piccole e medie imprese: maggiore facilità di accesso al credito, infrastrutture moderne e soprattutto una riduzione della burocrazia. «Non dobbiamo accontentarci di avere più imprese e più occupati, dobbiamo costruire un'economia capace di generare più valore, migliori retribuzioni e una maggiore qualità della vita».