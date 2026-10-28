BOLZANO. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione degli spazi esterni della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido San Giovanni, in vicolo San Giovanni a Bolzano. I lavori hanno interessato l'area di accesso al giardino dell'asilo nido, dove si è intervenuti per risanare le infiltrazioni che interessavano il piano interrato.



Contestualmente è stata completamente riqualificata una parte del giardino della scuola dell'infanzia, con la realizzazione di una nuova area gioco dotata di pavimentazione antitrauma. La zona è stata delimitata con nuovi elementi coerenti con l'estetica di quelli già presenti e arricchita con la piantumazione di tre nuove alberature. "Investire nella qualità degli spazi esterni delle nostre scuole significa migliorare concretamente gli ambienti in cui i bambini trascorrono ogni giorno tante ore.



Con questo intervento abbiamo risolto un problema legato alle infiltrazioni e realizzato una nuova area gioco più sicura e funzionale", ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Stephan Konder, che ha compiuto un sopralluogo con l'assessora alla scuola, Johanna Ramoser, la direttrice dell'ufficio comunale edilizia scolastica, Donatella Batelli, i progettisti ed i tecnici coinvolti nell'intervento. I lavori, realizzati durante il periodo estivo, hanno comportato una spesa complessiva di poco meno di 160.000 euro.



(Foto Us Comune di Bolzano)