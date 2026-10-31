BOLZANO. Un arresto, 14 persone denunciate, oltre 400 identificate e circa 60 veicoli controllati. È il bilancio dei controlli della polizia nel fine settimana a Bolzano, disposti dal questore Giuseppe Ferrari con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Torino.

La maggior parte delle denunce riguarda la violazione del foglio di via: solo tra il 29 e il 30 ottobre sono state sei le persone sorprese in città nonostante il divieto di ritorno emesso dal questore. Altre denunce sono scattate per porto di oggetti atti a offendere e furto.

Giovedì sera un allarme antincendio ha portato le Volanti in uno stabile di via Innsbruck. Al primo sopralluogo gli agenti hanno trovato segni di effrazione e giacigli di fortuna, ma nessuno all’interno. Tornati più tardi, hanno sorpreso tre uomini che avevano occupato un locale tecnico usato come magazzino: sono stati denunciati per danneggiamento e invasione di edifici.

Nella stessa giornata un uomo è stato denunciato per ricettazione perché trovato con una bicicletta rubata, poi restituita alla proprietaria, mentre un altro è finito nei guai per evasione dagli arresti domiciliari. Un terzo è stato segnalato per il possesso di una piccola quantità di cocaina.

Diversi i furti nei negozi. Venerdì un uomo è stato riconosciuto grazie alle telecamere di videosorveglianza, un altro è stato denunciato per aver tentato di rubare alcolici per 168 euro in un supermercato. Un terzo si era allontanato con 36 prodotti cosmetici: la responsabile del negozio lo ha seguito dopo lo scattare dell’antitaccheggio, permettendo agli agenti di bloccarlo mentre stava salendo su un autobus. La merce è stata restituita.

L’arresto porta invece la firma di un poliziotto libero dal servizio. Dalla sua abitazione aveva visto un’auto finire violentemente contro gli archetti parapedonali ed era sceso in strada per soccorrere il conducente. L’uomo, secondo quanto riferito dalla questura sotto l’effetto dell’alcol, ha tentato la fuga e ha opposto resistenza anche agli agenti delle Volanti intervenuti in supporto. È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.