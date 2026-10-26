BOLZANO. Sette persone denunciate e controlli rafforzati nelle aree del capoluogo considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza. È il bilancio dei servizi straordinari svolti nel fine settimana a Bolzano, disposti dal questore Giuseppe Ferrari nell’ambito del dispositivo «Alto Impatto», che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, ha portato complessivamente all’identificazione di 274 persone e al controllo di 39 veicoli negli ultimi due giorni.

Tra gli interventi effettuati, in serata gli agenti della Squadra Volante hanno controllato in piazza Parrocchia un cittadino tunisino di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati ai reati contro il patrimonio. Il giovane si trovava in sella a una bicicletta da corsa di elevato valore, ritenuta di probabile provenienza furtiva. Il mezzo è stato sequestrato e il ventisettenne denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Nel tardo pomeriggio, invece, una pattuglia è intervenuta in un negozio del centro dopo la segnalazione di un furto in corso. Gli agenti hanno recuperato due marsupi di una nota marca di abbigliamento e denunciato per furto aggravato un cittadino marocchino di 26 anni, richiedente asilo politico.

Un altro intervento ha riguardato il centro commerciale Waltherpark, dove era stato segnalato un ulteriore furto. Grazie anche alla collaborazione degli addetti alla vigilanza, i poliziotti hanno individuato il presunto responsabile, un cittadino italiano di 33 anni con precedenti di polizia. La merce sottratta, composta da numerosi capi d’abbigliamento per un valore di circa 700 euro, è stata recuperata. Gli agenti hanno inoltre sequestrato una tronchesina che sarebbe stata utilizzata per rimuovere le placche antitaccheggio. Anche in questo caso è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.

Nel corso degli stessi servizi, un cittadino nigeriano di 32 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello durante un controllo a ponte Roma.

Altre tre persone, due cittadini stranieri e un italiano, sono state infine denunciate per inottemperanza al foglio di via dal Comune di Bolzano, il provvedimento che impone di non fare ritorno nel territorio comunale nei termini stabiliti.

I controlli straordinari proseguiranno nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle aree urbane del capoluogo.