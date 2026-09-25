BOLZANO. Legalità economica, contrasto alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, sicurezza e attenzione alle giovani generazioni. Sono stati questi i principali temi dell’incontro tra il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati e il generale di Brigata Carlo Levanti, nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza del Trentino-Alto Adige, subentrato nei giorni scorsi al generale di Divisione Gavino Putzu.

Il sindaco ha dato il benvenuto al nuovo comandante, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Comune e Guardia di Finanza. «Ci sentiamo aiutati, protetti e indirizzati a dare risposte concrete ai cittadini proprio anche grazie alla collaborazione e al supporto della Guardia di Finanza», ha affermato Corrarati. Nel confronto si è parlato anche dei controlli sulle attività economiche presenti sul territorio e delle verifiche che, in alcuni casi, hanno interessato realtà finite all’attenzione dell’amministrazione comunale.

Un passaggio è stato dedicato al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale. Comune e Guardia di Finanza hanno condiviso la necessità di mantenere alta l’attenzione e rafforzare la collaborazione istituzionale. Affrontati anche i temi dello spaccio, della criminalità e della prevenzione, con particolare riferimento ai giovani. Corrarati ha ricordato il lavoro degli street worker, impegnati sul territorio nel dialogo con i ragazzi e nel collegamento con associazioni e altre realtà locali.

Levanti, insediatosi da pochi giorni, ha quindi approfondito con il sindaco le caratteristiche della città e del territorio. Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi al Comando generale della Guardia di Finanza e nei reparti territoriali di Bologna, Verona e Firenze. L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire la collaborazione tra Palazzo municipale e Fiamme Gialle sul fronte della tutela della legalità.