BOLZANO. Si rafforza la presenza della Polizia di Stato a Bolzano con l'arrivo di due nuovi funzionari destinati alla Polizia Stradale e alla Polizia Ferroviaria. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina nell'ufficio del questore Giuseppe Ferrari, alla presenza del dirigente del Compartimento Polizia Stradale Trentino Alto Adige/Südtirol e Belluno, Andrea Straffelini, e della dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige/Südtirol, Rita Cascella.

Le nuove assegnazioni riguardano il commissario Ilaria Vindigni, che assumerà la direzione degli Uffici I e II del Compartimento Polizia Stradale, e il commissario Maria Lucrezia Boscia, nominata dirigente della Sezione Polizia Ferroviaria di Bolzano. Entrambe hanno prestato giuramento lo scorso 12 giugno al termine del 114° Corso di formazione della Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Ilaria Vindigni, 26 anni e originaria di Roma, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza all'Università Roma Tre nel 2024. Prima dell'ingresso nella Polizia di Stato ha prestato servizio come agente della Polizia Locale nel Comune di Grottaferrata. Nel 2025 ha inoltre ottenuto un master di secondo livello alla Luiss Guido Carli in Organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza.

Maria Lucrezia Boscia, 30 anni e originaria di Bari, si è laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e ha successivamente conseguito un master in Audit e controllo interno all'Università LUM Jean Monnet. È abilitata all'esercizio della professione forense e ha maturato esperienze nella pubblica amministrazione presso il Policlinico di Bari e il Tribunale del capoluogo pugliese. Nel 2025 è risultata vincitrice sia del concorso per vice ispettori sia di quello per commissari della Polizia di Stato, completando inoltre un master alla Luiss Guido Carli.

Nel dare il benvenuto alle due funzionarie, il questore Giuseppe Ferrari ha evidenziato l'importanza dei nuovi ingressi: «Dopo aver accolto nei giorni scorsi tre nuovi funzionari destinati alla Questura, è per me un privilegio dare il benvenuto anche ai funzionari della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria. Con questi ulteriori innesti si rafforza l'azione di direzione operativa della Polizia di Stato nella nostra provincia a vantaggio della sicurezza dei cittadini».