BOLZANO. È entrato nell’area dell’aeroporto di Bolzano nel cuore della notte, quando lo scalo era già chiuso, riuscendo a muoversi indisturbato per oltre due ore. Protagonista dell’episodio, avvenuto nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, un giovane che avrebbe raggiunto anche zone vicine agli edifici aeroportuali. Una vicenda che solleva interrogativi sulla sicurezza dello scalo e sull’efficacia dei sistemi di videosorveglianza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Dolomiten, il giovane sarebbe entrato intorno alle 3.30 del mattino, nonostante l’aeroporto fosse chiuso dalle 23.30. Il suo passaggio è stato ripreso dalle telecamere, ma nessuno sarebbe intervenuto durante la permanenza nell’area. Il ragazzo avrebbe esplorato diversi punti del complesso, senza incontrare personale di vigilanza.

L’episodio ha spinto la società di gestione a disporre una verifica interna. Il direttore Josef Kofler ha spiegato che le registrazioni delle telecamere sono state acquisite e che sono in corso accertamenti per ricostruire il percorso seguito dall’intruso. Tra le ipotesi, quella di un accesso attraverso un varco o una recinzione non adeguatamente protetti.

Il giovane avrebbe anche tentato di avvicinarsi ad alcuni edifici, senza però riuscire a entrare nelle strutture. La società aeroportuale dovrà ora chiarire perché la sua presenza non sia stata individuata tempestivamente e se vi siano stati problemi tecnici nella sorveglianza. L’episodio riapre il tema della sicurezza dell’aeroporto di Bolzano, soprattutto nelle ore notturne, quando lo scalo è chiuso al pubblico.