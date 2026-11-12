BOLZANO. Una cena a base di selvaggina offerta alle persone in difficoltà, in occasione di San Martino. Mercoledì sera, 11 novembre, si è tenuta al Kolpinghaus di Bolzano la prima edizione altoatesina de «La selvaggina in tavola», versione italiana della «Wilde Tafel». L’iniziativa benefica è promossa dall’Associazione Cacciatori Alto Adige, dalla Südtiroler Vinzenzgemeinschaft e dallo stesso Kolpinghaus. Gli ospiti hanno ricevuto un menù di tre portate, cucinato con la carne messa a disposizione dall’associazione venatoria.

«Poter andare a caccia è un dono e per questo desideriamo restituire qualcosa alla società», ha detto il presidente provinciale dei cacciatori, Günther Rabensteiner. Come San Martino, che divise il mantello con un povero, i cacciatori hanno scelto di condividere una parte di ciò che la natura offre loro.

A servire ai tavoli c’erano gli otto presidenti distrettuali dell’associazione, aiutati da alcuni collaboratori. La sala era addobbata a festa e la musica è stata affidata al gruppo di suonatori di corno da caccia di Naturno. Anche Rabensteiner ha suonato, accompagnandosi con la chitarra.

Molto soddisfatto il presidente della Südtiroler Vinzenzgemeinschaft, Heinrich Erhard, che è a sua volta cacciatore. «L’Alto Adige non ha soltanto un sistema venatorio a forte impronta sociale», ha spiegato, «ma anche cacciatori sensibili alle esigenze della collettività». Per Erhard, condividere la selvaggina con chi ha bisogno è un gesto di solidarietà «pienamente in sintonia con lo spirito vincenziano».

Il format arriva dalla Baviera. Lo ha ideato nel 2020 il cacciatore Ben Klose, come ha ricordato Sabine Scheinost del gruppo promotore. Oggi l’iniziativa si è diffusa in Alto Adige, Austria, Lussemburgo e Paesi baltici. Sono già in programma eventi simili anche in Irlanda, Sudafrica e Nuova Zelanda.

Con la serata di Bolzano, i promotori hanno voluto mostrare che il mondo venatorio e il resto della società possono essere vicini, e che la solidarietà passa anche dalla condivisione di un pasto.