BOLZANO. Il maltempo non ferma la mobilitazione contro la violenza sulle donne. Sono tantissime le persone che questa mattina, domenica 22 novembre, hanno risposto all'invito a partecipare alla corsa e camminata «Io faccio la differenza», organizzata a Bolzano dalla rete antiviolenza cittadina, con il Comune capofila.

Davanti al Museion, punto di ritrovo della manifestazione, si sono presentati cittadini di ogni età, pronti a prendere parte all'iniziativa nonostante le condizioni meteorologiche poco favorevoli. Un appuntamento che ha unito generazioni diverse attorno a un messaggio comune: contrastare la violenza e sostenere le donne che ne sono vittime.

La partenza era prevista alle 10.30, con la musica ad accompagnare i partecipanti e la presenza degli alpini, impegnati nel ristoro. Una mattinata di partecipazione collettiva, durante la quale è stato ribadito il valore della prevenzione e della solidarietà.

Accanto alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, spazio anche alla prevenzione sanitaria grazie al Centro di Tutela dei Diritti del Malato Alto Adige, che ha offerto gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa. Sono state 61 le persone sottoposte al controllo, tra corridori e altri partecipanti. In due casi sono emersi valori particolarmente elevati e gli interessati sono stati invitati a rivolgersi all'Ambulatorio Piccole Urgenze per ulteriori accertamenti.

«Aver controllato la pressione a 61 persone e aver individuato due situazioni che meritavano un ulteriore approfondimento ci conferma quanto sia utile portare la prevenzione anche fuori dai contesti sanitari tradizionali», ha sottolineato l'associazione, evidenziando l'importanza di affiancare alla solidarietà gesti concreti per la salute.

Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, e l'assessora Patrizia Brillo.