BOLZANO. Una cerimonia per salutare i poliziotti che hanno concluso la loro carriera dopo decenni al servizio della collettività. Nella mattinata di ieri, 15 ottobre, alla Questura di Bolzano, il questore Giuseppe Ferrari ha consegnato le medaglie di commiato inviate dal capo della Polizia Vittorio Pisani al personale collocato in pensione negli ultimi mesi per raggiunti limiti di età.

Il questore ha espresso gratitudine per la professionalità, la dedizione e il senso del dovere dimostrati durante gli anni di servizio. Tra i premiati figurano Ivo Plotegher, arruolato nel 1982 e già responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica, e Francesco Bosi, entrato in Polizia nel 1987, ex atleta delle Fiamme Oro e impegnato nella Squadra Mobile soprattutto nel contrasto alla violenza di genere.

Riconoscimenti anche a Corrado Palmarin, in servizio dal 1985 tra Questura, commissariato di Merano e sicurezza informatica, e Stefano Pasqualon, arruolato nel 1988, che ha lavorato anche a Roma nella cooperazione internazionale e alla Procura di Bolzano. Premiato Marco Berton, specializzato come artificiere e istruttore di tiro, insieme a Renato Schenk, impegnato nella Polizia postale e nei servizi di vigilanza.

La cerimonia ha coinvolto anche Daniele Visintin, entrato in Polizia nel 1987 e diventato capo officina dell'Autocentro, e Claudia Cucciardi, arruolata nel 1993, già responsabile della sezione Immigrazione del commissariato di Merano e successivamente del Centro di soggiorno montano. Un momento di riconoscenza per chi ha dedicato gran parte della propria vita professionale alla sicurezza dei cittadini.