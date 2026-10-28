BOLZANO. Le politiche giovanili dell'Alto Adige arrivano all'Università degli Studi di Milano come esempio di innovazione e collaborazione tra istituzioni e territorio. La strategia «Trova il tuo spazio», sviluppata dall'Ufficio Politiche giovanili della Ripartizione provinciale Cultura italiana, è stata selezionata da AnciLab tra le buone pratiche presentate durante il terzo appuntamento dello Youth Policy Lab, svoltosi giovedì 22 ottobre.

Al centro della presentazione l'esperienza dei Poli Educativi Territoriali, un modello che punta a rendere più accessibili le opportunità rivolte alle nuove generazioni, favorendo la collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà del Terzo Settore. L'iniziativa altoatesina è stata illustrata nell'ambito di un confronto dedicato al futuro delle politiche pubbliche per i giovani.

L'incontro, promosso da AnciLab insieme al Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'ateneo milanese, ha riunito diverse esperienze territoriali impegnate nello sviluppo di nuovi strumenti di partecipazione e inclusione giovanile.

«Accogliamo con soddisfazione il riconoscimento nazionale riservato alla nostra esperienza, che valorizza il percorso di innovazione delle politiche giovanili che stiamo portando avanti sul territorio», ha dichiarato Marco Galateo, vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e assessore alla Cultura italiana.

«Viviamo un presente attraversato da trasformazioni profonde che coinvolgono anche le nuove generazioni. Credo che il compito delle istituzioni sia quello di creare le condizioni affinché possa trasformarsi in partecipazione civica», ha aggiunto Galateo.

Il vicepresidente ha quindi sottolineato gli obiettivi della strategia provinciale: «Con "Trova il tuo spazio" e i Poli Educativi Territoriali lavoriamo proprio in questa direzione: offrire ai giovani luoghi e opportunità in cui sentirsi riconosciuti e trasformare anche le inquietudini del presente in una forza positiva, capace di contribuire al futuro delle nostre comunità».