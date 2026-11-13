BOLZANO. Prende il via a Bolzano un'iniziativa integrata di prevenzione al bullismo, mettendo al centro i reali bisogni dei ragazzi e stimolando la consapevolezza attraverso il gioco cooperativo e l'empatia.



Il progetto "Escape Game" è stato presentato questa mattina in Municipio alla presenza dell'Assessore ai Giovani del Comune Claudio Della Ratta e dei rappresentanti degli enti e delle associazioni coinvolte.



L'iniziativa arriva in un momento particolarmente significativo: la settimana che precede il 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una ricorrenza che richiama l'attenzione sul diritto di ogni ragazza e ragazzo a crescere in un ambiente sicuro, essere ascoltato e vivere relazioni rispettose e non violente.



Il progetto, ideato dalle associazioni BeYoung e Jugenddienst Bozen in collaborazione con l'I.I.S.S. "Cesare Battisti", "Il Germoglio" dell'Associazione "La Strada - Der Weg" e l'Ufficio Giovani del Comune è sostenuto dall'Assessorato comuanale ai Giovani, dall'Ufficio Politiche Giovanili e dall'Amt für Jugendarbeit della Provincia e proporrà dal 16 novembre al 4 dicembre prossimi un'esperienza di Escape Game pensata per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana e tedesca.