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Bolzano, maxi controlli del weekend: sette denunciati e recuperata una e-bike da 4.000 euro

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Operazione ad "alto impatto" delle forze dell'ordine disposta dal questore Giuseppe Ferrari. Denunce per ricettazione, furti, violazione del foglio di via e resistenza a pubblico ufficiale. Identificate 148 persone.

BOLZANO. Sette persone denunciate, una bicicletta elettrica del valore di 4.000 euro recuperata e 148 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari ad "alto impatto" effettuati nel fine settimana a Bolzano, su disposizione del questore Giuseppe Ferrari, con la partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

L'intervento più significativo è avvenuto nella serata di ieri nei pressi di ponte Roma, dove gli agenti hanno fermato un cittadino italiano di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati ai furti, che viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica del valore di circa 4.000 euro. Durante il controllo è stato trovato in possesso di una tronchese, poi sequestrata insieme alla bici. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. Il velocipede è stato posto sotto sequestro in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.

Nella mattinata di domenica, invece, una pattuglia intervenuta in viale Trento ha sorpreso due cittadini stranieri che si stavano affrontando lanciandosi pietre. I poliziotti hanno bloccato entrambi e denunciato il più aggressivo dei due, un cittadino tunisino di 27 anni, richiedente asilo e con precedenti di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere e inosservanza del foglio di via dal Comune di Bolzano.

Nel corso del fine settimana sono stati inoltre denunciati due donne e un uomo per furti commessi in esercizi commerciali, mentre altre due persone – una cittadina italiana e un cittadino straniero – sono state denunciate per aver violato il foglio di via dal capoluogo.

Complessivamente, durante i controlli sono state identificate 148 persone e verificati 24 veicoli.