BOLZANO. Domenica 16 agosto, dalle 9:00 alle 12:00, la circolazione ferroviaria sulla linea Bolzano-Merano sarà sospesa per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.

Durante l'interruzione, tutti i treni saranno cancellati e sostituiti da autobus. Gli orari dei bus potrebbero subire variazioni in base alle condizioni del traffico stradale.

Sui mezzi sostitutivi non sarà consentito il trasporto delle biciclette. I canali di vendita delle imprese ferroviarie sono già stati aggiornati con le modifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili sui canali di RFI, delle imprese ferroviarie e della Provincia di Bolzano, oltre che presso le biglietterie e il personale di assistenza ai viaggiatori.