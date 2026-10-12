BOLZANO. Aumenti salariali, indennità più alte e maggiore prevedibilità dei turni per i 149 dipendenti del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Sono i punti del nuovo contratto di comparto, presentato il 12 ottobre a Bolzano. L’accordo, in vigore da agosto, ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026 e riconosce l’evoluzione di un lavoro segnato dall’aumento degli interventi, dei compiti e della formazione.

Tra il 2004 e il 2025 gli interventi annuali sono cresciuti di oltre il 40 per cento. Il personale svolge ogni anno circa 32 mila ore di straordinario. L’assessora al Personale Magdalena Amhof ha sottolineato la maggiore complessità delle operazioni e il carico di lavoro: il rinnovo, dopo 30 anni, punta a migliorare la retribuzione e a rendere più prevedibile l’organizzazione dei turni per dipendenti e comando.

Sul piano economico, il contratto prevede un aumento salariale reale attraverso il riconoscimento di un’anzianità di servizio aggiuntiva. Crescono inoltre l’indennità di servizio e, in particolare, quella di turno, per riconoscere le difficoltà dell’attività svolta. Al di là degli adeguamenti generali all’inflazione, dal 1997 non era stato introdotto un aumento salariale reale di carattere strutturale.

Alla presentazione erano presenti il presidente della Provincia e assessore alla Protezione civile Arno Kompatscher, Magdalena Amhof e il comandante Florian Alber. «Chi si impegna giorno e notte per la sicurezza della popolazione ha bisogno di condizioni quadro affidabili e adeguate», ha dichiarato Kompatscher, indicando nel rinnovo anche un investimento sull’efficienza della Protezione civile.