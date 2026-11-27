BOLZANO. Da martedì 1° dicembre 2026 saranno in pagamento in tutti gli uffici postali della provincia di Bolzano le pensioni di dicembre, comprensive della tredicesima mensilità. Lo comunica Poste Italiane.

Dalla stessa data le somme saranno disponibili per chi ha scelto l’accredito su libretto di risparmio, conto BancoPosta o Postepay Evolution. I titolari di Postepay Evolution e chi possiede una carta di debito associata al conto o al libretto potranno prelevare il contante anche agli ATM Postamat della provincia.

Chi ritira la pensione allo sportello dovrà esibire un documento d’identità in corso di validità. È possibile affidare il ritiro a una persona delegata. Ai titolari di una carta di debito associata a un conto o a un libretto è inoltre riservata una polizza gratuita che prevede un rimborso fino a 700 euro all’anno in caso di furto del contante nelle due ore successive al prelievo, effettuato allo sportello o al Postamat.

Per ridurre i tempi di attesa, Poste Italiane consiglia, quando possibile, di recarsi negli uffici dalla tarda mattinata o nel pomeriggio e di scegliere i giorni successivi ai primi del mese. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.