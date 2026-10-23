BOLZANO. Il Consiglio superiore della magistratura non chiude il caso relativo alla possibile incompatibilità del procuratore della Repubblica di Bolzano, Axel Bisignano, per l'attività professionale svolta in città dai suoi due fratelli avvocati, Joseph e Jakob Bisignano. Nella seduta plenaria di mercoledì 21 ottobre, il Csm non ha accolto la proposta di archiviazione della questione, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti. Una vicenda che riguarda i rapporti familiari e professionali del magistrato, nominato alla guida della Procura l'11 giugno 2025 e insediatosi ufficialmente l'8 settembre dello stesso anno, dopo aver ricoperto dal 2023 l'incarico di procuratore facente funzioni.

Al centro della verifica c'è l'attività dei due fratelli, che esercitano la professione forense a Bolzano occupandosi di materie civili e amministrative, senza seguire procedimenti penali. La questione si estende però ai rapporti professionali con l'avvocato Michael Forer, che svolge occasionalmente anche attività nel settore penale. Secondo quanto emerso nel corso della discussione al Csm, i tre professionisti non risulterebbero associati formalmente e non condividerebbero ricavi o spese, pur intrattenendo rapporti di collaborazione. Proprio la natura di questi legami è uno degli aspetti sui quali si concentra la valutazione dell'organo di autogoverno della magistratura.

La proposta di escludere l'incompatibilità si fondava anche sulla separazione delle competenze: Bisignano si occupa di procedimenti penali, mentre i fratelli operano in altri settori del diritto. Nel corso dell'esame è stato inoltre riferito che Forer aveva seguito tre procedimenti presso la Procura di Bolzano dopo l'insediamento del magistrato, tutti già definiti, due dei quali assegnati allo stesso Bisignano, che si era astenuto. La discussione in plenum ha tuttavia evidenziato la necessità di approfondire ulteriormente la situazione, anche alla luce delle dimensioni dell'ufficio giudiziario e del ruolo direttivo ricoperto dal procuratore.