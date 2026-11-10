BOLZANO. Sei alberi saranno abbattuti nel corso di questa settimana al parco Alcide Berloffa, davanti alla stazione ferroviaria di Bolzano. Si tratta di quattro ippocastani e due olmi per i quali le verifiche tecniche hanno evidenziato problemi di stabilità e un rischio di cedimento o ribaltamento, soprattutto in presenza di forti raffiche di vento.

La decisione arriva al termine di un monitoraggio approfondito del patrimonio arboreo dell’area. Un tecnico specializzato ha effettuato indagini strumentali e prove di trazione, utilizzate per simulare la spinta del vento e valutare la resistenza degli alberi. Per alcuni esemplari è stato possibile limitare il rischio riducendo la chioma, mentre per i sei destinati alla rimozione questa soluzione è stata giudicata insufficiente.

L’intervento interessa un’area recentemente riqualificata. Il parco Alcide Berloffa è stato rinnovato con nuovi vialetti, sedute, illuminazione e un impianto di irrigazione. Anche viale della Stazione è stato trasformato in uno spazio pedonale, senza traffico veicolare e integrato nel parco.

I sei alberi abbattuti saranno sostituiti con nuove piantumazioni nella primavera del 2027. Il controllo periodico del verde pubblico, sottolinea l’amministrazione, serve a individuare le situazioni di pericolo e programmare interventi che tutelino la sicurezza dei frequentatori, conservando per quanto possibile il patrimonio arboreo cittadino.