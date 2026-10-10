BOLZANO. Un controllo nel quartiere Don Bosco ha permesso alla Polizia di Stato di arrestare un ragazzo di 19 anni, ritenuto responsabile di un furto in abitazione ai danni di una donna di 90 anni. Il giovane è stato fermato dopo aver tentato di nascondersi alla vista degli agenti, che lo hanno trovato in possesso di numerosi gioielli e di 800 euro in contanti.

L’episodio risale alla mattinata del 9 ottobre, quando una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nei controlli del territorio, ha notato il ragazzo mentre usciva dal cortile di un condominio. Alla vista dei poliziotti, il diciannovenne avrebbe cercato di sottrarsi al controllo nascondendosi dietro alcuni cassonetti dei rifiuti. Un comportamento che ha insospettito gli agenti, inducendoli a procedere con le verifiche.

Il giovane era privo di documenti e aveva con sé diversi monili e gioielli, oltre a 800 euro in contanti. Accompagnato in Questura per essere identificato, è risultato essere un cittadino italiano residente in Alto Adige.

Proprio durante gli accertamenti è arrivata alla Centrale operativa la segnalazione di un furto avvenuto in un appartamento dello stesso stabile dal quale il ragazzo era stato visto uscire.

La proprietaria dell’abitazione, una donna di 90 anni, ha raccontato agli investigatori di essere stata derubata delle chiavi di casa mentre si trovava al supermercato. Secondo quanto riferito dalla vittima, le chiavi le sarebbero state sottratte approfittando di un momento di distrazione. Una volta rientrata, l’anziana ha trovato l’appartamento messo a soqquadro e si è accorta della scomparsa di numerosi gioielli e di 800 euro in contanti, prelevati pochi giorni prima.

Gli elementi raccolti hanno consentito agli agenti di collegare il giovane al furto appena commesso. Accompagnata in Questura, la donna ha riconosciuto come propri gli oggetti recuperati, che le sono stati quindi restituiti.

Per il diciannovenne è scattato l’arresto in flagranza per furto in abitazione. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato accompagnato alla Casa circondariale di Bolzano.