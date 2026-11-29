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BOLZANO. L'accensione dell'albero in piazza Walther, in occasione dell'inaugurazione del Mercatino di Natale, scatena la polemica politica. A far discutere è la scelta di chiamarlo «Albero dei desideri» anziché albero di Natale.
La denominazione utilizzata durante la cerimonia inaugurale ha suscitato le critiche di chi ritiene necessario mantenere il riferimento esplicito alla festività natalizia.
All'attacco la Lega, con Selle: «Le tradizioni vanno rispettate, non possiamo cancellare anche il Natale». A spiegare il motivo della denominazione è intervenuto il sindaco di Bolzano, precisando che il nome è stato scelto dai bambini.
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