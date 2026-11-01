BOLZANO. Aggrediti mentre prestavano soccorso. È successo alle 4.55 di questa mattina, domenica 1° novembre, nella zona industriale di Bolzano, dove un equipaggio della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bolzano era intervenuto davanti a un locale.

Arrivati sul posto, i due operatori sanitari si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente delicata, nata da una violenta rissa che coinvolgeva più persone. Durante l’intervento uno dei soccorritori è stato colpito con alcuni calci, mentre la collega è stata bersaglio di insulti e aggressioni verbali. L’aggressore è stato successivamente arrestato.

Ferma la condanna della Croce Rossa, che parla dell’«ennesimo, inaccettabile episodio di violenza» nei confronti di chi ogni giorno si mette a disposizione della comunità. «Non è più tollerabile che chi interviene per prestare soccorso debba mettere a rischio la propria incolumità», sottolinea il Comitato. «Chi opera in ambito sanitario, che siano dipendenti o volontari, non può diventare bersaglio di violenze, minacce o aggressioni mentre sta semplicemente svolgendo il proprio dovere».

Secondo la Cri, ogni aggressione a un equipaggio di soccorso non colpisce solo le persone coinvolte, ma rappresenta un attacco a un servizio essenziale per tutta la collettività. Per questo la sicurezza di chi soccorre deve essere una priorità assoluta: «Chi indossa una divisa di soccorso deve poter contare sul rispetto, sulla protezione e sulla sicurezza che merita».