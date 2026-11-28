BOLZANO. Un arresto per furti ai danni di tre auto in sosta, cinque denunce per spaccio di sostanze stupefacenti e altre tre per un'aggressione in centro. È il bilancio degli interventi della Polizia di Stato nell'ambito dei controlli del territorio intensificati su disposizione del questore Giuseppe Ferrari.

Nella notte del 27 novembre 2026, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Carducci, sorprendendo un uomo intento a infrangere i finestrini delle vetture parcheggiate. Alla vista dei poliziotti, l'individuo, in stato di alterazione alcolica, ha tentato la fuga verso piazza Verdi, dove è stato bloccato.

Condotto in Questura, l'uomo, un cittadino straniero richiedente asilo, ha opposto una violenta resistenza, ferendo un agente, giudicato guaribile in sette giorni. Trovato in possesso della refurtiva sottratta dalle tre automobili, è stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Bolzano.

Sul fronte del contrasto allo spaccio, tre persone, due italiani e un cittadino pakistano, sono state denunciate dopo un controllo in via dei Vanga. All'interno di un'automobile sono stati rinvenuti cocaina, hashish e denaro contante.

Altre due persone sono state denunciate per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio nel corso di distinti controlli. Complessivamente sono stati rinvenuti oltre sette grammi di cocaina e cinque grammi di hashish, oltre a confezioni di farmaci e uno spray al peperoncino.

Infine, nella serata del 27 novembre, gli agenti sono intervenuti per una lite in una strada del centro cittadino. Grazie alle immagini della videosorveglianza sono state identificate e denunciate tre persone coinvolte nell'aggressione. Proseguono gli accertamenti per individuare gli altri partecipanti e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.