BOLZANO. Le famiglie di Bolzano spendono mediamente 3.632 euro al mese per i consumi, una cifra in netto calo rispetto al 2024, ma ancora sensibilmente superiore a quella registrata in molte altre aree d'Italia. Secondo i dati Istat diffusi dal Codacons, nel 2025 la spesa media mensile nel capoluogo altoatesino è diminuita dell'8,9%, passando dai 3.990 euro dell'anno precedente agli attuali 3.632 euro. Una riduzione di 358 euro al mese per nucleo familiare.

Il dato assume particolare rilievo nel confronto con Trento, dove si registra invece una tendenza opposta. Nel capoluogo trentino la spesa è salita dai 3.193 euro del 2024 ai 3.262 euro del 2025, con un incremento del 2,1%. Nonostante la flessione altoatesina, il Trentino Alto Adige mantiene il primato nazionale per la spesa delle famiglie, con una media regionale di 3.444 euro mensili.

Ancora più marcata è la distanza rispetto al Mezzogiorno. Secondo i calcoli del Codacons, una famiglia di Bolzano spende l'84% in più rispetto a una famiglia della Puglia, dove i consumi medi si fermano a 1.974 euro mensili. Si tratta di una differenza di quasi 1.660 euro al mese. A determinare questo divario contribuiscono sia i redditi mediamente più elevati del territorio altoatesino, sia un livello dei prezzi al dettaglio sensibilmente superiore a quello delle regioni meridionali.

Per il Codacons, tuttavia, il quadro potrebbe peggiorare nel corso del 2026. A preoccupare sono soprattutto il caro-carburanti, l'aumento dei costi energetici e l'inflazione, fattori che continuano a incidere sui bilanci delle famiglie. L'associazione mette in guardia sulle conseguenze dei rincari, in un territorio dove, nonostante la diminuzione dei consumi registrata nell'ultimo anno, la spesa mensile resta particolarmente elevata.