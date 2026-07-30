TRENTO. In Trentino-Alto Adige risulta concluso il 46,4% dei 22.676 progetti finanziati dal Pnrr (contro una media nazionale del 26,2%), mentre il 53,6% delle iniziative è ancora in corso.

Lo rileva il "Monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza" pubblicato dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, aggiornato al mese di luglio 2026.

L'ammontare dei fondi concessi dal Pnrr per la regione è di 2,89 miliardi di euro, di cui il 31% sono stati dedicati alla transizione ecologica, il 30,8% alla digitalizzazione e il 14,1% all'istruzione e alla ricerca. I Ministeri sono i principali soggetti attuatori dei progetti (38,46%), seguiti dalle società per azioni (17,02%) e dai Comuni (13,52%).

Guardando ai dati di ciascuna provincia, i progetti finanziati dal Pnrr in Trentino sono 11.997, di cui il 53,4% è ancora in corso, mentre il 46,6% è concluso. A Bolzano, invece, i progetti sono 10.553, il 48,6% in corso, il 51,4% conclusi.