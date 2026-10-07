BOLZANO. Un sensore capace di rilevare nel sudore molecole legate alla risposta del sistema immunitario: è il progetto di Moritz Ploner, ricercatore altoatesino del Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, coordinato dalla professoressa Luisa Petti. L’obiettivo è arrivare a dispositivi indossabili per un monitoraggio semplice e non invasivo.

Il sensore riconosce contemporaneamente IL-6 e TNF-alfa, due citochine coinvolte nella risposta immunitaria, le cui variazioni possono essere associate a diverse patologie. Utilizza elettrodi di carbonio stampati su un supporto flessibile e modificati con nanoparticelle d’oro e aptameri, brevi sequenze di Dna che si legano selettivamente a specifiche molecole. Un sistema microfluidico raccoglie il sudore dalla pelle e lo porta all’area di analisi.

I test sul sudore di 20 volontari hanno verificato la capacità di rilevare le due citochine anche in campioni differenti per pH e composizione ionica. Il risultato rappresenta un passo verso condizioni d’impiego più realistiche, ma la tecnologia necessita di ulteriori sviluppi. Il prossimo traguardo è integrare sensore, sistema di raccolta ed elettronica portatile in un unico dispositivo da indossare.

La ricerca punta anche ad ampliare il numero di biomarcatori rilevabili contemporaneamente, includendo altre molecole e ormoni presenti nel sudore e associati a patologie di interesse medico. Il progetto ha ottenuto il primo premio nella sezione Scienze dell’Euregio Young Researcher Award 2026, riconoscimento dedicato ai giovani ricercatori dell’Euregio.