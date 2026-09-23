BOLZANO. Rafforzare la capacità di individuare tempestivamente le potenziali vittime di tratta o di grave sfruttamento e accompagnarle verso adeguati percorsi di assistenza. È l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato dal commissario del Governo Maddalena Travaglini e dall’associazione La Strada-Der Weg, rappresentata dal legale rappresentante Alessio Cuccurullo.

L’accordo dà attuazione al Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025 e al Meccanismo nazionale di Referral. La Strada-Der Weg organizzerà percorsi di formazione rivolti agli operatori e ai funzionari del Commissariato del Governo, con particolare attenzione alle procedure nelle quali possono emergere condizioni di vulnerabilità, come ricongiungimenti familiari, richieste di cittadinanza e legalizzazione di documenti.

L'obiettivo è fornire agli operatori gli strumenti necessari per riconoscere precocemente i possibili segnali di tratta e sfruttamento e consentire così l'attivazione delle misure di tutela previste dalla normativa. Il protocollo contempla inoltre la possibilità che in futuro aderiscano altre pubbliche amministrazioni, favorendo una rete più ampia e coordinata sul territorio.

L'intesa rafforza una collaborazione già avviata nell'ambito del progetto Alba, di cui La Strada-Der Weg è capofila e al quale partecipano anche Volontarius e il Consorzio sociale Consis. Alla firma erano presenti anche la direttrice dell'Area inclusione sociale Arianna Barbagallo e il codirettore generale di Volontarius Davide Monti. Il Commissariato punta così a consolidare le azioni locali di prevenzione, emersione delle situazioni di vulnerabilità e orientamento delle vittime verso i servizi di assistenza.