BOLZANO. Ancora violenza nel centro storico di Bolzano, a pochi giorni dal pestaggio di via Goethe. Questa volta due uomini stranieri si sono affrontati in vicolo Wolkenstein. La violenta colluttazione è stata ripresa con il telefonino da un passante e il video è stato rilanciato sui social.

Il decano del Duomo, Bernard Holzer, parla di una situazione complicata. Secondo il sindaco Claudio Corrarati, dietro questi episodi ci sarebbero bande che si contendono le zone di spaccio.



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