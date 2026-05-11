A Bolzano 600 studenti hanno corso per il clima

BOLZANO. Circa 600 studenti delle scuole superiori del Campus Fagen di Bolzano (Liceo scientifico e Istituto tecnico 'Peter Anich') hanno partecipato, lungo i Prati del Talvera, alla "Corsa dei miracoli", un'iniziativa per sensibilizzare sulla tutela del clima e raccogliere fondi destinati a progetti idrici in Kenya. Organizzata in collaborazione con youngCaritas, la manifestazione ha visto i giovani impegnati ad accumulare il maggior numero di giri di corsa, sostenuti da sponsor precedentemente individuati dagli stessi ragazzi.

Il ricavato servirà a finanziare l'installazione di grandi serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana nelle scuole dei villaggi kenioti, duramente colpiti dalla siccità causata dai cambiamenti climatici. "La 'Corsa dei miracoli' mostra in modo concreto quanto i giovani possano realizzare quando si impegnano insieme. Oggi gli studenti hanno dimostrato di avere non solo spirito sportivo, ma anche grande solidarietà e senso di responsabilità", ha dichiarato Hanna Thaler, coordinatrice del progetto per youngCaritas.

L'iniziativa si inserisce nel percorso del Campus Fagen come "scuola per il clima". Per il docente e responsabile del progetto Thomas Brachetti, l'evento ha reso "tangibili le connessioni globali mostrando ai giovani come il loro impegno possa avere effetti reali sulla vita di altre persone".