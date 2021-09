A Bolzano scoppia il caso della piscina con l’acqua verde

BOLZANO. Doveva riaprire il 14 settembre, ovvero due giorni dopo la chiusura del lido, ma siamo ormai alla fine del mese e prima di metà ottobre non se ne farà niente. Il motivo? L’acqua della piscina coperta dell’impianto comunale di viale Trieste è di un colore verde intenso.



Qualcosa di simile si era verificato un paio di anni fa, ma nel giro di qualche giorno l’acqua era tornata azzurra e l’impianto non era stato chiuso. Questa volta invece la situazione sembra più complessa; in particolare, perché non si riesce a trovare la causa di quello strano colore.



«Le abbiamo provate tutte - assicura l’assessore Juri Andriollo -; ho chiesto una serie verifiche anche a laboratori esterni e la conclusione è sempre la stessa: i valori dell’acqua sono nella norma. Non c’è nulla di anomalo» .



Ma allora perché è verde-bosco? «Abbiamo pensato che la causa fosse da ricercare nelle tubature e nei filtri che sono stati smontati, senza alcun risultato. Allora si è tentata un’altra via: i tecnici hanno provato per alcuni giorni a mettere un super dosaggio di cloro. Purtroppo, sempre verde resta».



Ad attendere l’apertura - chiusa causa lockdown dalla fine di ottobre del 2020, era stata aperta a primavera ma solo per l’allenamento degli atleti - ci sono tutti gli appassionati di nuoto che sono tantissimi e di tutte le età; oltre alle associazioni che dal 4 ottobre dovrebbero iniziare con i corsi.



Inutile dire che altre piscine dove spostare il pubblico e l’attività delle associazioni, non ci sono. L’impianto di via Maso della Pieve è già occupato - se non 24 ore su 24 poco ci manca - dalle associazioni. «A questo punto - dice l’assessore - credo che l’unica possibilità per aprire l’impianto, sia svuotare e riempire di nuovo la vasca principale da 25 metri. Purtroppo, questa è un’operazione che richiede dieci giorni. Significa rinviare ancora l’apertura dell’impianto natatorio».



A quanto pare, ciò che rende ancora più strana la vicenda è che nella vasca dei piccoli il colore dell’acqua è normale. E allora perché quella della vasca principale è verde? A.M.