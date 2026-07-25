EGNA. Mattinata difficile per l'Autostrada del Brennero. Un incidente avvenuto sulla carreggiata sud dell'A22, nei pressi di Egna, ha provocato un lungo blocco della circolazione, con una coda che ha raggiunto circa 13 chilometri.



Il disagio arriva in una giornata già considerata da bollino nero per l'elevato traffico estivo. L'incidente ha aggravato ulteriormente la situazione, causando pesanti rallentamenti lungo il tratto interessato.



I tempi di percorrenza saranno sensibilmente più lunghi: al momento si registrano ritardi superiori a un'ora.