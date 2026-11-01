BOLZANO. La giunta, nell'ultima seduta, ha approvato le nuove tariffe dell'acqua in vigore dal gennaio del 2027. Si tratta di un ritocco minimo pari al 2,26% che, calcolato su una famiglia di quattro persone e un consumo medio annuo di 200 metri cubi di acqua, significa 10,84 euro all'anno. Un aumento minimo che però si va ad aggiungere al costo della vita che, in particolare a Bolzano, è sempre più elevato.

Il consumo medio pro capite di acqua nel capoluogo è pari a 74 metri cubi all'anno, un valore inferiore alla media nazionale di 86 metri cubi. Dal 2019, inoltre, il consumo complessivo di acqua è diminuito del 4,5%.

Seab gestisce una rete di acquedotti di 200,96 km e una rete fognaria di 279,38 km. Il piano degli investimenti della società prevede, per il triennio 2026-2028, interventi per 34,68 milioni di euro, equivalenti a circa 108 euro per abitante all'anno.

Per il 2027, la tariffa fissa dell'acquedotto e quella variabile per la fornitura di acqua potabile rimangono invariate per tutte le categorie di utenza. Restano invariate anche le tariffe per la fognatura e quelle relative al Fondo nuovi investimenti per acquedotto e canalizzazioni. L'unico adeguamento riguarda la tariffa di depurazione, che aumenta del 6,7%.

L'effetto sulla tariffa complessiva al metro cubo è comunque più contenuto: per le utenze domestiche l'incremento medio è del 2,26%, mentre per le utenze non domestiche l'aumento medio è dell'1,99%.

«Si tratta – assicura il sindaco Claudio Corrarati – di un ritocco minimo su tariffe che sono le più basse a livello nazionale ed europeo. E comunque come Comune abbiamo poco margine di manovra. La linea la decide a livello nazionale Arera».

L'assessore Claudio Della Ratta puntualizza: «Il costo dell'acqua potabile a Bolzano è inferiore del 19% rispetto alla media nazionale, del 43% rispetto a quella tedesca e del 29,5% rispetto a quella europea. Negli ultimi cinque anni però, i costi energetici e gestionali del servizio sono significativamente aumentati a livello nazionale. Bolzano non fa eccezione. Il costo al metro cubo è passato da 1,60 euro nel 2023 ai 2,26 euro previsti per il 2027, con un incremento del 60%.Ciononostante l'adeguamento è contenuto».