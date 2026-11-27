BOLZANO. Due progetti, uno in Etiopia per migliorare l’accesso all’acqua potabile e l’altro in Alto Adige per promuovere la salute mentale e l’inclusione. L’Unione Hotel e Ristorazione dell’Alto Adige (HGV) ha scelto le iniziative da sostenere nel 2027, destinando 3.750 euro a ciascuna associazione, per un contributo complessivo di 7.500 euro.

Il finanziamento all’associazione Medici dell’Alto Adige per il Mondo sarà utilizzato per la costruzione di pozzi e condutture idriche nella regione Gurage, in Etiopia. L’obiettivo è garantire alla popolazione un accesso più sicuro all’acqua potabile. Il progetto prevede anche attività formative per permettere agli abitanti di gestire autonomamente i punti di approvvigionamento e le strutture igienico-sanitarie, assicurandone la manutenzione nel tempo.

L’associazione riceve il sostegno dell’HGV per il secondo anno consecutivo. «Come associazione dipendiamo dalle donazioni», ha ricordato Manfred Brandstätter, membro del direttivo, ringraziando per il contributo durante la consegna dell’assegno nella sede dell’organizzazione a Bolzano.

Il secondo progetto selezionato è quello dell’associazione Lichtung-Girasole di Brunico, impegnata nella promozione della salute mentale e dell’inclusione sociale. Le attività puntano a favorire il dialogo e a contrastare i pregiudizi legati alle malattie psichiche.

La vicepresidente Thea Pechlaner ha sottolineato il valore della donazione, che rappresenta anche un segnale contro i tabù ancora presenti attorno alla salute mentale.