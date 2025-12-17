Addio a Brancalion, una vita per una Bolzano più verde
Storico attivista bolzanino, fondò Ambiente e Salute. L'ultima battaglia: liberare i Piani dal cemento. Fino all'ultimo ha continuato il progetto del riuso "Repair Cafè"
IL RICORDO Il movimento ambientalista altoatesino: "Voglia infinita di lottare per il Bene Comune"
BOLZANO. «Ci sentivamo spesso. Dicembre lui lo passava a fare biscotti per tutti. Giusto ieri (lunedì per chi legge, ndr) ci siamo parlati al telefono per organizzarci le riparazioni. Abbiamo riso - racconta l'amico Antonio Cucinato - Siamo sconvolti».
Si è spento all'età di 75 anni Argante Brancalion. Attivista per l'ambiente e i diritti, lascia un vuoto enorme nel panorama civico altoatesino. È stato fondatore, nel 2006, del movimento Ambiente&Salute. Nell'ottica del riuso e la riduzione dei rifiuti ha contribuito alla creazione di "Repair Cafè".
