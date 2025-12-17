Le ultime
06:11
Ariane 6 lancia due nuovi satelliti Galileo
03:41
Primi funerali a Sidney delle vittime di Bondi beach
03:28
Venezuela, 'con blocco petroliero Trump vuole rubare le nostre ricchezze'
02:25
Premier Australia, 'quella dello Stato islamico è un'ideologia anti-umanità'
01:18
Professore del Mit ucciso a colpi d'arma da fuoco vicino a Boston
01:09
Trump, blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela
01:04
Media, droni ucraini colpiscono una raffineria in Russia
00:49
Attacco con droni su Kiev, segnalate esplosioni
22:28
Ariston ha acquisito il 100% di Riello
22:28
Il figlio dei Reiner incriminato per l'omicidio dei genitori
Il cordoglio

Addio a Brancalion, una vita per una Bolzano più verde

Storico attivista bolzanino, fondò Ambiente e Salute. L'ultima battaglia: liberare i Piani dal cemento. Fino all'ultimo ha continuato il progetto del riuso "Repair Cafè"

IL RICORDO Il movimento ambientalista altoatesino: "Voglia infinita di lottare per il Bene Comune"

Maddalena Ansaloni

BOLZANO. «Ci sentivamo spesso. Dicembre lui lo passava a fare biscotti per tutti. Giusto ieri (lunedì per chi legge, ndr) ci siamo parlati al telefono per organizzarci le riparazioni. Abbiamo riso - racconta l'amico Antonio Cucinato - Siamo sconvolti».

Si è spento all'età di 75 anni Argante Brancalion. Attivista per l'ambiente e i diritti, lascia un vuoto enorme nel panorama civico altoatesino. È stato fondatore, nel 2006, del movimento Ambiente&Salute. Nell'ottica del riuso e la riduzione dei rifiuti ha contribuito alla creazione di "Repair Cafè".

 

L’articolo completo sul giornale in edicola e sull’edizione digitale.

 

Altre notizie
Sicurezza

Merano, raffica di furti nel fine settimana

Dai colpi nei supermarket ai capi firmati nelle boutique fino all’accendino sottratto in tabaccheria: molte segnalazioni da parte dei negozianti che stanno facendo rete

Jimmy Milanese

Attualità