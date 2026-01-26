Le ultime
08:09
Borsa: l'Asia chiude in calo con il dollaro debole e il peso sull'export
04:30
Rodríguez: 'Basta ordini dagli Usa, serve dialogo'
03:01
Borsa: Hong Kong negativa, apre -0,23%
01:37
Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-1,47%)
01:25
L'oro supera per la prima volta quota 5.000 dollari, per l'incognita Trump
00:47
Trump: colpa del caos dei Democratici la morte di due americani a Minneapolis
23:07
Netanyahu, accettiamo la riapertura di Rafah con pieno controllo di Israele
20:52
Protezione civile Sicilia, evacuate 500 persone per frana a Niscemi
19:09
Obama, a Minneapolis campanello d'allarme per ogni americano
16:09
Ripresa la circolazione dei treni a Firenze
Il lutto

Addio al Maestro Armellini, colonna sonora di Bolzano

Fisarmonicista, nel dopoguerra accompagnò con la sua orchestra la rinascita di una città che tornava a vivere, ballare e sperare. Anche il grande pianista Benedetti Michelangeli per rilassarsi andava ad ascoltarlo al “Torchio”. E Nils Liedholm lo “convocava” in albergo

Luca Fregona

BOLZANO. Cordoglio a Bolzano per la scomparsa del filarmonicista Luigi "Gino" Armellini, 97 anni, re di matrimoni e balere, dominus di feste da ballo, serate di gala e dei tiratardi bolzanini.

In una bellissima intervista al nostro giornale nel 1990, aveva raccontato la sua lunga vita. «Ho scoperto la fisarmonica quando avevo 10 anni. Sono nato a Bolzano, nel 1928, ma è a Vipiteno che mi sono ritrovato per la prima volta tra le mani quello strumento che avrebbe poi cambiato tutta la mia vita: la fisarmonica. Mio padre era brianzolo, la mamma trentina. Vendevano verdura in un banco in piazza delle Erbe. A metà degli anni Trenta ci trasferimmo a Vipiteno».



