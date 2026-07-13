BOLZANO. Rafforzare la collaborazione per promuovere la cultura della donazione di midollo osseo e sviluppare nuove iniziative dedicate alla solidarietà. È questo il tema al centro dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi in municipio tra il sindaco Claudio Corrarati e una delegazione di ADMO Alto Adige.

A rappresentare l'associazione erano la presidente Emanuela Imprescia e la vicepresidente Silvana Cobbe, che hanno illustrato le principali attività portate avanti sul territorio e i progetti in programma nei prossimi mesi. Durante il confronto è stato fatto anche il punto sulle collaborazioni già avviate con il Comune di Bolzano, con l'obiettivo di proseguire il lavoro comune nella sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della donazione.

L'incontro si è concluso con un gesto simbolico: la presidente Emanuela Imprescia ha consegnato al sindaco un dipinto realizzato da un'artista locale, donato temporaneamente come segno di condivisione, solidarietà e reciproca stima tra l'associazione e l'amministrazione comunale.

Il sindaco Claudio Corrarati ha espresso apprezzamento per l'impegno dei volontari di ADMO Alto Adige, sottolineando il ruolo fondamentale dell'associazionismo nella promozione della salute e della partecipazione civica. Il primo cittadino ha inoltre confermato la disponibilità del Comune a proseguire la collaborazione con l'associazione anche nelle future iniziative.